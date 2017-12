San Giovanni, aria di tempesta tra i clan: nuova stesa

Nuova stesa nella notte a Napoli, questa volta nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove i clan della zona sembrano sempre più in fibrillazione.

Dieci bossoli, calibro 9x21, sono strati trovati in una veranda nei pressi di corso San Giovanni a Teduccio. L'abitazione in questione è di un presunto appartenente alla famiglia Rinaldi, considerato dalle forze dell'ordine esponente di spicco del clan che si contrappone ai Mazzarella. Quattro i buchi nella parente della casa - l'uomo non era lì - e rotti anche i vetri di una casa vicina.

Tra le due fazioni si sta riaccendendo il conflitto: molte le segnalazioni di un'altra stesa, questa avvenuta due giorni fa. Nessun bossolo è stato però ritrovato in zona.

A denunciare la vicenda era stata una telefonata anonima giunta al centralino del commissariato di polizia Arenella. Qualcuno "stava sparando contro la casa del pregiudicato Sergio". Indagini in corso.