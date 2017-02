Manifestanti travolti, fermato il pirata della strada

1 / 2

L'uomo che stamane ha travolto con l'auto due manifestanti all'esterno del provveditorato di San Giovanni a Teduccio, è stato rintracciato e portato nel commissariato del quartiere Vasto. Nell'episodio, avvenuto intorno alle 7.30 di stamattina in via Ponte dei Francesi, ha perso la vita il 62enne di Pozzuoli Raffaele Vettorino colpito da arresto cardiaco mentre provava ad inseguire la vettura del pirata.

La persona condotta in commissariato ha 67 anni ed è di Ischia. La tragedia ha avuto luogo mentre si svolgeva il sit-in dei lavoratori Lsu della scuola. Dopo l'investimento di due ragazzi il loro amico ha provato a raggiungere la vettura accasciandosi pochi metri più avanti. Per Vettorino, soccorso dal 118, non c'è stato nulla da fare.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo alla guida della vettura non aveva avuto alcun diverbio con i manifestanti.

