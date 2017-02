L'ennesima aggressione: autista del bus picchiato da una babygang

Ennesima irruzione di una baby gang a bordo di un bus Anm, il C99. Un gruppo di almeno 8 persone, nelle scorse ore, è salito a bordo del mezzo in via Murelle, a San Giovanni a Teduccio, dove non vi erano ancora passeggeri. I giovanissimi si sono scagliati contro l'autista colpendolo con calci, pugni e schiaffi.

L'uomo, si legge su Il Mattino, ha tentato di difendersi con l'estintore, ma il gesto ha scatenato ancora di più la furia dei suoi aggressori prima della fuga. L'autista è stato medicato all'ospedale Cardarelli con una prognosi di 5 giorni.