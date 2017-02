Violenza in circumvesuviana: picchiato da 15 ragazzini davanti alla moglie

Continuano le violenze sui treni della Circuvesuviana. L'ultimo episodio alle 20 di ieri, sul treno diretto a Napoli da Poggiomarino. Come raccontato da Repubblica, alla stazione di Sa Giovanni a Teduccio una baby gang ha aggredito un passeggero.

L'uomo, accompagnato dalla moglie, è stato violentemente percosso da un gruppo di circa 15 giovani. Per lui un profondo taglio sul sopracciglio.

Non ha voluto essere accompagnato in ospedale, ma dopo un primo intervento dei sanitari ha preso il treno in direzione opposta per tornare a casa. La polizia acquisirà le telecamere del circuito di vidiosorveglianza.