Sigarette di contrabbando, 8300 pacchetti in un furgone: scatta il sequestro

Durante un servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono stati insospettiti dalle manovre del guidatore di un furgoncino. Hanno cominciato dunque a seguirlo a distanza in direzione di San Giovanni a Teduccio.

Il furgone si è fermato davanti a uno stabile in via Comunale Ottaviano ed è cominciato lo scarico di colli sigillati. I carabinieri sono intervenuti e nel sottoscala dell’abitazione hanno rinvenuto e sequestrato 166 kg. di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (8.300 pacchetti di sigarette di varie marche che se immesse in commercio avrebbero potuto fruttare fino a 25.000 euro).

Il guidatore, un giovane, è riuscito a dileguarsi a piedi. Sono ancora in corso le indagini per la sua identificazione.