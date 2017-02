Ferito con un piombino mentre si sta bucando, paura per un giovane

Episodio inquietante, la scorsa notte, su via Argine a Ponticelli. Un giovane tossicodipendente è stato colpito con una pistola a piombini proprio mentre stava per iniettarsi una dose di eroina in una gamba.

Il fatto è successo nei pressi della casa di cura Villa Betania, dove poi il ragazzo è andato a farsi medicare. Per lui la prognosi è di sette giorni. Su quanto accaduto sono in corso indagini della polizia.