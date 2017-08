Litiga con il fratello, poi tenta il suicidio: salvato

L'intervento della Volante del commissariato Ponticelli in una palazzina in viale delle Metamorfosi ha evitato una tragedia. Tutto è iniziato dopo la segnalazione di una donna al 113. Una lite era in atto tra suo marito, 36 anni, e il fratello.

Una volta giunti nell'abitazione, gli agenti hanno trovato il 36enne seduto sul davanzale della finestra al sesto piano. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo alle spalle e a trascinarlo sul pavimento. L'uomo è stato poi medicato dal personale di un'ambulanza del 118.