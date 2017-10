Omicidio Ponticelli, il presunto assassino della zia non risponde agli inquirenti

È stato messo in manette nella tarda serata di ieri, a Ponticelli, il 39enne accusato di aver ucciso sua zia, la 61enne Rosa Vitagliano, e ferito la sorella 71enne di questa.

Per ora, interrogato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pasquale De Liguori, questo il nome del presunto omicida, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando ha agito.

Secondo persone a lui vicine avrebbe in diversi altri casi già mostrato segni di squilibrio, una delle ragioni per cui il 39enne era in cura presso il Sert della sua zona.

Non è ancora stato stabilito un movente per il delitto. L'uomo aveva in tasca 2mila euro – risultati essere soldi suoi – ed a casa nascondeva 4 grammi di cocaina e dei foglietti con annotati nomi e cifre.