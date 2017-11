Omicidio a Ponticelli, l'ipotesi degli inquirenti: Nocerino voleva lasciare i De Micco

Ucciso perché voleva lasciare il suo clan. È una delle ipotesi degli investigatori a proposito dell'omicidio, avvenuto ieri a Ponticelli, in via Miranda, del 38enne Ciro Nocerino.

Per gli inquirenti la vittima era un uomo del clan De Micco. In una situazione in divenire come quella criminale a Ponticelli, con l'emergere dei gruppi Mammoliti-Baldassarre e Minichini-Schisa (in realtà nato a Brusciano ma in espansione), è probabile che la Nocerino si stesse avvicinando ad una fazione avversa al suo clan. Un "tradimento" che gli è stato alla fine fatale.

L'agguato è stato rapido, violento. E con un ferito innocente: "Sono vivo per miracolo", spiega dal suo letto d'ospedale Fabio Tramontano, perito assicurativo di 33 anni. È stato colpito alla base della schiena da un proiettile della raffica che ha ucciso Nocerino, quindi trasportato in codice rosso al Loreto Mare. Il colpo gli è uscito dal fianco, sfiorando la spina dorsale. È ricoverato in condizioni ritenute gravi dai medici e la sua prognosi resta riservata, ma non si trova in pericolo di vita.