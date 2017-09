Ponticelli, violenta lite in famiglia: arrestato un pregiudicato

La Polizia di Stato è intervenuta a Ponticelli per una lite in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Polizia “Ponticelli”, a seguito di una segnalazione del centro operativo, sono intervenuti in Via Miranda.

Giunti sul posto, hanno ascoltato urla e schiamazzi provenienti da un appartamento ubicato al primo piano. In corso, una violenta lite tra una 19enne ed i suoi genitori. L’appartamento, infatti, era stato messo a soqquadro ed i mobili danneggiati dal lancio di oggetti. In particolare, il padre della giovane, pregiudicato di 45anni, inveiva nei confronti della moglie e della figlia.

Nel tentativo di sedare gli animi, gli agenti si sono frapposti tra le due donne e l’uomo, impedendogli così di colpire ad entrambe. Il 45enne ha iniziato a minacciare ed insultare gli agenti, per poi scagliarsi contro di loro colpendoli con calci e pugni.

L'uomo è stato arrestato perché responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti, infatti, sono stati medicati in ospedale per lesioni guaribili in pochi giorni. Mamma e figlia non hanno voluto procedere nei confronti dell'uomo, così come hanno rifiutato le cure mediche.

Il pregiudicato, processato con rito per direttissima, è stato condannato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., tre volte alla settimana, per un periodo di 6 mesi.