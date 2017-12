Il raid dopo la stesa: a Ponticelli gambizzato il figlio 19enne di un boss

La situazione criminale a Napoli Est pare essere in fribillazione negli ultimi giorni. Dopo la stesa di giovedì scorso, nella notte si è verificato un nuovo avvertimento camorristico: la vittima è un 19enne incensurato, gambizzato nei pressi del rione Conocal.

Il giovane è stato medicato al pronto soccorso di Villa Betania, e già dimesso con 10 giorni di prognosi. A riportare i fatti è il Mattino.

Il ragazzo ha raccontato alla polizia che, mentre si trovava nei pressi di un circolo ricreativo di via Mario Palermo, è stato ferito da uno sconosciuto che era vestito di nero ed aveva il volto coperto. L'uomo non voleva ucciderlo: gli ha esploso contro una sola pallottola, calibro 9x21, che gli ha trapassato una gamba ferendo lievemente anche l'altra.



Il ragazzo ferito non risulta agli inquirenti coinvolto in dinamiche criminali, è però il figlio di un pregiudicato - attualmente in carcere al 41bis - ritenuto legato al clan De Micco.