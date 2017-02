Detenuto ai domiciliari, telefona alla polizia: “Sto per evadere”

Ventinove anni, di Ponticelli, è stato condannato ad un anno di arresti domiciliari. Già sottoposto alla stessa misura cautelare per uno scippo commesso lo scorso 5 gennaio, era stato sorpreso dalla polizia nei pressi di piazza Garibaldi.

La Questura lo definisce “insofferente alla misura a cui è sottoposto”: è la seconda volta che evade dalla sua abitazione. Addirittura stavolta, prima di farlo, ha chiamato il 113 per avvisare delle sue intenzioni.

La polizia in effetti non avendolo trovato a casa, si è messa alla sua ricerca. Intercettato a piazza Garibaldi, alla vista degli agenti ha inutilmente provato a scappare. Con vari precedenti tra cui rapina e furto, è stato condannato in via direttissima. Dovrà pagare anche le spese processuali.