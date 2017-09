Agguato a Ponticelli: coltelli e spranghe contro un affiliato ai Sarno

Bruno Solla, 53enne considerato affiliato al clan Sarno e con precedenti per associazione mafiosa, estorsioni e droga, è stato aggredito e accoltellato da tre persone a Ponticelli.

Solla si trova ora ricoverato all'ospedale Villa Betania: secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle ore 19.30. La stessa vittima ha raccontato agli inquirenti la vicenda: sotto casa ha trovato tre persone ad attenderlo, tutti con volto coperto. Da lì l'aggressione con spranghe e l'accoltellamento.

Il ferito è arrivato in ospedale solo alle 22. Nella zona che ha indicato come quella dell'aggressione, la polizia ha ritrovato effettivamente tracce di sangue. Bruno Solla è il fratello di Salvatore Solla, ucciso in un agguato il 23 dicembre dello scorso anno.